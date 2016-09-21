Порошенко рассказал в ООН, как действует российская тактика "их там нет"

Россия прилагает огромные усилия для затягивания урегулирования конфликта в Донбассе.

Петр Порошенко считает, что Россия намеренно затягивает мирный процесс в Донбассе Сайт президента Украины

Нынешнее руководство России делает все возможное для того, чтобы вооруженный конфликт в Донбассе продолжался как можно дольше, ежедневно оказывая поддержку террористическим "республикам" в виде военной техники и живой силы, заявил президент Украины Петр Порошенко

"Мы неоднократно сталкивались с сопротивлением со стороны Кремля и их сторонников, которые предпринимают все возможное для того, чтобы затянуть этот мирный процесс, и ведут деструктивные действия в отношении Украины", – сказал Порошенко во время выступления на 71-й Генассамблее ООН.

По словам украинского государства, получены "расширенные неоспоримые доказательства прямого участия официальных представителей государства Россия, а также ее поддержки террористических группировок, которые совершают вероломные преступления".

"Незаконные вооруженные формирования Донбассе насчитывают приблизительно 38 тысяч, большая часть – это наемники из России", – отметил Порошенко и добавил, что террористические войска имеют в своем распоряжении свыше 700 танков, 1200 БМП, свыше 1 тыс. артиллерийских систем и свыше 300 РСЗО.

"Россия продолжает направлять человеческие и военные ресурсы на территорию Украины ежедневно. В то же время, РФ продолжает настаивать, что она не участвует в этом конфликте. По-русски это называется "их там нет", – сказал президент Украины.

Ранее представитель Украины в Минских переговорах Евгений Марчук заявил о том, что российско-террористические войска в Донбассе располагают большим количеством танков, чем Германия и Великобритании вместе взятые. По его словам, "абсолютно точно известно, что с той стороны находится 702 танка трех модификаций".

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Россия использует Донбасс как полигон для отработки применения своих новейших военных технологий, оружия и тактик ведения войны.