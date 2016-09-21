Порошенко рассказал в ООН, как действует российская тактика "их там нет"

Россия прилагает огромные усилия для затягивания урегулирования конфликта в Донбассе.
"Мы неоднократно сталкивались с сопротивлением со стороны Кремля и их сторонников, которые предпринимают все возможное для того, чтобы затянуть этот мирный процесс, и ведут деструктивные действия в отношении Украины", – сказал Порошенко во время выступления на 71-й Генассамблее ООН.
По словам украинского государства, получены "расширенные неоспоримые доказательства прямого участия официальных представителей государства Россия, а также ее поддержки террористических группировок, которые совершают вероломные преступления".
"Незаконные вооруженные формирования Донбассе насчитывают приблизительно 38 тысяч, большая часть – это наемники из России", – отметил Порошенко и добавил, что террористические войска имеют в своем распоряжении свыше 700 танков, 1200 БМП, свыше 1 тыс. артиллерийских систем и свыше 300 РСЗО.
"Россия продолжает направлять человеческие и военные ресурсы на территорию Украины ежедневно. В то же время, РФ продолжает настаивать, что она не участвует в этом конфликте. По-русски это называется "их там нет", – сказал президент Украины.
Ранее представитель Украины в Минских переговорах Евгений Марчук заявил о том, что российско-террористические войска в Донбассе располагают большим количеством танков, чем Германия и Великобритании вместе взятые. По его словам, "абсолютно точно известно, что с той стороны находится 702 танка трех модификаций".
В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Россия использует Донбасс как полигон для отработки применения своих новейших военных технологий, оружия и тактик ведения войны.Интерфакс-Украина