Порошенко рассказал об ожиданиях от саммита в нормандском формате

Президент Украины не слишком оптимистичен по поводу встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины.
"Если Россия будет готова подписать это (дорожную карту), и не только подписать, ведь у нас уже подписан Минск, а важно выполнять, то это будет очень положительное событие", - сказал Порошенко в Осло на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг пресс-конференции.
При этом он добавил: "Настроен ли я оптимистично? Я очень оптимистичен по поводу будущего Украины, но я, к сожалению, не особо оптимистичен по поводу завтрашней встречи".
"У нас нет завышенных ожиданий от этой встречи", - сказал Порошенко.
Он отметил, что сегодня важно остановить российскую агрессию в Украине, заставить Россию вывести свои войска и оружие с востока Украины, а также вернуть контроль над украинской границей.
"У нас не внутренний конфликт, у нас российская оккупация, российская агрессия против независимого суверенного государства Украина, в центре Европы в 21 веке", - подчеркнул Порошенко.
При этом президент отметил, что Украина имплементировала 95% политического пакета, а "Россия имплементировала 0% пакета безопасности".
Ранее пресс-служба президента Украины сообщила о достижении договоренности провести саммит лидеров нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине 19 октября. В Кремле встречу подтвердили.
Перед саммитом лидеров нормандского форма президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркел проведут трехстороннюю встречу, на которой согласуют свои позиции.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,