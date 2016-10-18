Порошенко рассказал об ожиданиях от саммита в нормандском формате

Президент Украины не слишком оптимистичен по поводу встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Порошенко хочет подписать дорожную карту, но вряд ли этого же хочет Путин Сайт президента Украины

Украина сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договоренностей, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Если Россия будет готова подписать это (дорожную карту), и не только подписать, ведь у нас уже подписан Минск, а важно выполнять, то это будет очень положительное событие", - сказал Порошенко в Осло на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг пресс-конференции.

При этом он добавил: "Настроен ли я оптимистично? Я очень оптимистичен по поводу будущего Украины, но я, к сожалению, не особо оптимистичен по поводу завтрашней встречи".

"У нас нет завышенных ожиданий от этой встречи", - сказал Порошенко.

Он отметил, что сегодня важно остановить российскую агрессию в Украине, заставить Россию вывести свои войска и оружие с востока Украины, а также вернуть контроль над украинской границей.

"У нас не внутренний конфликт, у нас российская оккупация, российская агрессия против независимого суверенного государства Украина, в центре Европы в 21 веке", - подчеркнул Порошенко.

При этом президент отметил, что Украина имплементировала 95% политического пакета, а "Россия имплементировала 0% пакета безопасности".

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила о достижении договоренности провести саммит лидеров нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине 19 октября. В Кремле встречу подтвердили.

Перед саммитом лидеров нормандского форма президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркел проведут трехстороннюю встречу, на которой согласуют свои позиции.