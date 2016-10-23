Порошенко рассказал о перспективах выборов в ОРДЛО

Президент утверждает, что наблюдатели ОБСЕ смогут обеспечить контроль за участком российско-украинской границы.

Порошенко констатировал невозможность проведения выборов в Донбассе в текущих условиях president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что на сегодняшний день нет условий для проведения свободных и демократических

В интервью журналистам украинских телеканалов, которое демонстрировалось вечером в воскресенье, 23 октября, президент сообщил, что Франция и Германия поддерживают Украину в этом вопросе.

"Мы должны создать условия для этих выборов. На сегодняшний день и госпожа Меркель, и господин Штайнмайер, и руководители многих государств Евросоюза сказали: сейчас условий для выборов на Донбассе нет. И в этом заключается поддержка позиции Украины", – подчеркнул Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент обратил внимание на присутствие многочисленного российского военного контингента, вооружений и военной техники на оккупированных территориях, а также подчеркнул, что выборам в Донбассе должно предшествовать выполнение всех условий Минских договоренностей в части безопасности.

"Сначала надо выполнить часть договоренностей по безопасности: обеспечить прекращение огня, отвод, функционирование и доступ ОБСЕ, в том числе и к границе, обеспечить техническую проверку, освобождение заложников и многое другое. И только после этого ставить вопрос о принятии законодательства о выборах. Никаких параллелей. Сначала компонент в части безопасности, затем политический компонент", – подчеркнул Порошенко.

Глава государства признал, что, согласно Минским договоренностям, военнослужащие Государственной пограничной службы смогут получить доступ к неконтролируемому участку границы в Донецкой и Луганской областях тольк после проведения выборов в ОРДЛО.

"До выборов, мы должны получить контроль над границей со стороны вооруженной миссии ОБСЕ. Это записано в "Минске", я на этом всегда подчеркивал. Контроль со стороны вооруженной миссии ОБСЕ должен прекратить инфильтрацию российских войск, российского вооружения, российской амуниции. Вооруженная миссия ОБСЕ на постоянной основе должна стать на границу и перекрыть поставки. На второй день после выборов мы должны обеспечить взятие под контроль украинскими военными границы. Это уже сейчас в "Минске", и это должно быть в "дорожной карте" с четкой датой и с четкой ответственностью", – добавил президент.

Порошенко заверил, что западные партнеры не оказывают на Украину давления в переговорном процессе, а также пообещал не допустить торговли государственным суверенитетом и территориальной целостностью.

"Подчеркиваю, что Украина абсолютно самостоятельная в процессе принятия решений. Я никому и никогда давить ни на себя, ни на Украину не позволю. Второе - Украина имеет полную поддержку наших партнеров и союзников Германии и Франции. И третье - никакого обмена позиций Украины на Сирию не происходит… И я, как украинский президент, как гарант Конституции и территориальной целостности Украины никому не позволю разбрасываться украинскими землями - это касается как Донбасса, так и Крыма", – резюмировал глава государства.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Как пишет Сергей Рахманин в своем материале для ZN.UA, даже если Россия согласиться допустить наблюдателей ОБСЕ к границе, у них не будет реальных механизмов ее контроля, что ставит под вопрос возможность реального обеспечения безопасности в ОРДЛО.

"Россия обозначила готовность обеспечить доступ ОБСЕ к границе. ОБСЕ подтвердила готовность мониторить границу. Кремль может пустить наблюдателей к границе. Они получат теоретическую возможность следить за ней. Ни о каком контроле пока даже речь не велась", – отмечает автор, добавив, что вопрос о выборах в ОРДЛО появился в повестке дня в крайне неблагоприятное для Украины время.

"С одной стороны, Порошенко не мог уступить натиску Меркель, с другой — сейчас ему трудно будет зайти с этим в Раду. Он будет по-прежнему "петлять". Вопрос только в том, почему он с завидным постоянством ограничивает себе простор для "петляния", – резюмирует автор.

Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".