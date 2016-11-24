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Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

24 ноября в 16:24

Президент Украины надеется на сохранение поддержки в Конгрессе США среди демократов и республиканцев во время президентства Трампа.

Правительственный телефон
Стало известно, о чем Порошенко говорил с Трампом
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с избранным президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос российской агрессии.

"Я могу подтвердить, что вопрос российской агрессии, аннексии Крыма был поднят самим Трампом во время нашего разговора по телефону. Я бы не хотел раскрывать все детали, но я имел возможность рассказать ему про все последние события в Крыму", - сказал Порошенко во время саммита Украина-ЕС.

Порошенко также добавил: "У Украины есть поддержка в Конгрессе как среди демократов, так и среди республиканцев. И я не думаю, что мы потеряем эту поддержку".

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом 15 ноября.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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1 комментарий
  • XME6gargVGFpEXC Сегодня, 17:54 А что,Порошенко можно верить?Он обещал сегодня безвизовый режим-соврал в который раз, и даже не считает нужным извинится перед народом.И потом,он уверен,что разговаривал с Трампом? Ответить Цитировать Пожаловаться
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