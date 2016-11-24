Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом

Президент Украины надеется на сохранение поддержки в Конгрессе США среди демократов и республиканцев во время президентства Трампа.
"Я могу подтвердить, что вопрос российской агрессии, аннексии Крыма был поднят самим Трампом во время нашего разговора по телефону. Я бы не хотел раскрывать все детали, но я имел возможность рассказать ему про все последние события в Крыму", - сказал Порошенко во время саммита Украина-ЕС.
Порошенко также добавил: "У Украины есть поддержка в Конгрессе как среди демократов, так и среди республиканцев. И я не думаю, что мы потеряем эту поддержку".
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом 15 ноября.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA