Порошенко рассказал Байдену о встрече "Нормандской четверки" в Берлине

Собеседники обсудили привлечение США к процессу имплементации Минских договоренностей.
Собеседники уделили особое внимание привлечению США к процессу реализации Минских договренностей и восстановления территориальной целостности Украины.
Порошенко призвал Вашингтон к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики поддержания дипломатического и экономического давления на Кремль в связи с вооруженной агрессией в Донбассе и аннексией Крыма.
Собеседники также обсудили ход реформ в Украине и их поддержку со стороны США.
Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.
Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договоренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA