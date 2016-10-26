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Порошенко рассказал Байдену о встрече "Нормандской четверки" в Берлине

26 октября в 00:08

Собеседники обсудили привлечение США к процессу имплементации Минских договоренностей.

Байден Порошенко Байден
Порошенко и Байден обсудили роль США в восстановлении территориальной целостности Украины
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во вторник, 25 октября, обсудили в телефонном режиме результаты встречи глав государств  "Нормандской четверки" в Берлине, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники уделили особое внимание привлечению США к процессу реализации Минских договренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Порошенко призвал Вашингтон к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики поддержания дипломатического и экономического давления на Кремль в связи с вооруженной агрессией в Донбассе и аннексией Крыма.

Собеседники также обсудили ход реформ в Украине и их поддержку со стороны США.

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Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договоренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги нормандский формат Порошенко Байден США
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