Порошенко рассказал Байдену о встрече "Нормандской четверки" в Берлине

Собеседники обсудили привлечение США к процессу имплементации Минских договоренностей.

Порошенко и Байден обсудили роль США в восстановлении территориальной целостности Украины president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден во вторник, 25 октября, обсудили в телефонном режиме результаты встречи глав государствв Берлине, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники уделили особое внимание привлечению США к процессу реализации Минских договренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Порошенко призвал Вашингтон к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики поддержания дипломатического и экономического давления на Кремль в связи с вооруженной агрессией в Донбассе и аннексией Крыма.

Собеседники также обсудили ход реформ в Украине и их поддержку со стороны США.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договоренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".