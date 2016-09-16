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Порошенко рассчитывает убедить Трампа поддерживать Украину

16 сентября в 11:28

Одиозный кандидат на пост президента США еще не дал согласия на встречу с президентом Украины. 

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Порошенко хочет встречи с Трампом
Сайт президента Украины
Президент Украины проведет встречи с кандидатами в президенты США Хилари Клинтон и Дональдом Трампом, чтобы убедить их оказать поддержку Украине.

"В Нью-Йорке я собираюсь встретиться с двумя кандидатами в президенты США. Один из них – кандидат от демократов Хилари Клинтон – уже подтвердила согласие на встречу в Нью-Йорке. Мы еще ждем такого же подтверждения от Дональда Трампа. Но я уверен, что у меня есть достаточно аргументов, чтобы убедить обоих поддерживать Украину", – заявил он в ходе выступления на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если он станет президентом Соединенных Штатов, то постарается наладить отношения с Москвой. Он также неоднократно выражал свое восхищение российским президентом Владимиром Путины.

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На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев в адрес Украины. Так, он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло. 

Также Трамп попытался неуклюже оправдаться за слова о ненападении России на Украину, но лишь продемонстрировал свою некомпетентность в международной политике. Западные СМИ также отыскали видео, на котором Трамп в 2014 году хвалил Путина за "умную" оккупацию Крыма.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Украина Трамп
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