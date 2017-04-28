Порошенко проводит совещание с Луценко и Турчиновым о спецконфискации $ 1,5 млрд Януковича и соратников – источник

Турчинов и Луценко отправились к президенту сразу же после посещения офиса государственного "Ощадбанка".
Информированный источник сообщил, что Турчинов и Луценко отправились к президенту сразу же после посещения офиса государственного "Ощадбанка" с соответствующим постановлением суда, в рамках которого руководство госбанка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств.
Ранее сообщалось, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, в интервью изданию "Левый берег" руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более 1,150 млрд грн Януковича.
Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины на сумму $ 1,34 млрд.
Всего в коррупционные схемы "Семьи" Януковича были привлечены 75 украинских компаний.
Интерфакс-Украина