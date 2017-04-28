Порошенко проводит совещание с Луценко и Турчиновым о спецконфискации $ 1,5 млрд Януковича и соратников – источник

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Турчинов и Луценко отправились к президенту сразу же после посещения офиса государственного "Ощадбанка".

Президент, генпрокурор и секретарь СНБО проводят совещание по спецконфискации средств Януковича и его соратников ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с генпрокурором Юрием Луценко и секретарем СНБО Александром Турчиновымв госбюджет Украины $ 1,5млрд средств беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Информированный источник сообщил, что Турчинов и Луценко отправились к президенту сразу же после посещения офиса государственного "Ощадбанка" с соответствующим постановлением суда, в рамках которого руководство госбанка приступило к исполнению решения суда о спецконфискации этих средств.

Ранее сообщалось, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, в интервью изданию "Левый берег" руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более 1,150 млрд грн Януковича.

Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины на сумму $ 1,34 млрд.

Всего в коррупционные схемы "Семьи" Януковича были привлечены 75 украинских компаний.