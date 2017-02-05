Порошенко провел телефонный разговор с Трампом

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Президенты обсудили стратегическое партнерство двух стран и ситуацию в Донбассе.

Порошенко и Трамп обсудили сотрудничество по телефону

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Поздравил коллегу с инаугурацией на должность главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией. Обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем", - сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, участники разговора выразили глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности и ухудшением гуманитарной ситуации в регионе, прежде всего, в районе Авдеевки. Стороны отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня.

"Поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", - заявил Порошенко.

Украинский президент также сообщил, что во время разговора обсуждался его визит в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.

Как сообщалось, украинская сторона отрядит на переговоры с новой администрацией США экс-главу Администрации президента Украины Бориса Ложкина, пишет в своей статье для ZN.UA Сергей Рахманин.