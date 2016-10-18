Порошенко против выборов в Донбассе в присутствии российских оккупационных войск

Ни одна страна мира не пойдет на выборы во время присутствия иностранных оккупационных войск, заявил Порошенко.

Порошенко хотел бы провести выборы в ОРДЛО после ухода русских оккупантов Василий Артюшенко, ZN.UA

Украина готова провести местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после вывода российских войск.

"Я не совсем понимаю, как мы можем проводить местные выборы во время присутствия российских войск. У нас были подобные выборы во время незаконной аннексии Крыма", - сказал президент Петр Порошенко на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг пресс-конференции в Осло.

По словам президента, нужно обеспечить демократический и прозрачный характер этих выборов, а для этого необходимо создать условия безопасности.

"Ни одна страна мира не пойдет на выборы во время присутствия иностранных войск оккупанта", - подчеркнул Порошенко.

12 октября Владимир Путин сообщил, что российская власть защищает "русскоязычное население" в Донецкой и Луганской областях Украины. "Когда мы вынуждены, хочу подчеркнуть это, вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации, тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введение санкций", - сказал он.

По данным главы СБУ Василия Грицака, в сентябре 2016 года, на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей находилось от 4 до 6 тысяч кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.