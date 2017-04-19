Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН по искам Украины к России

Суд в Гааге признал свою юрисдикцию по искам Украины против России. Порошенко надеется на успешное рассмотрение.

Порошенко назвал многообещающим признание Международным судом ООН юрисдикции по искам против России Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал промежуточное решение суда ООН в Гааге по искам Украины против России.

"Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Мы уверенны в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков",- сказал Порошенко журналистам в Лондоне.

Напомним, что 19 апреля Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Суд также обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

В то же время Международный суд ООН в Гааге отказался от временных мер против России по иску Украины о терроризме. "Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств", - сказал представитель суда, имея в виду перечисление денег так называемым "ДНР" и "ЛНР" со стороны России.

Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.