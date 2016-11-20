Порошенко прогнозирует взаимопонимание с Нидерландами и ратификацию соглашения об ассоциации с ЕС

При этом он напомнил о положительном решении Европейского совета по безвизовому режиму с Украиной.
"Мои переговоры с лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза также дают основания прогнозировать, что будет найден взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами, - и ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будет завершена", - сказал Порошенко в своем обращении к украинцам перед Днем достоинства и Свободы.
При этом он напомнил, что на прошлой неделе Европейский совет одобрил введение безвизового режима с Украиной.
Также в своем обращении Порошенко извинился за болезненные экономические изменения. Он пояснил, что Украине приходится сотрудничать с МВФ, который "не выписывает солодних лекарств".
Напомним, что державне праздник День достоинства и свободы отмечается в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций - Оранжевой революции (2004) и Революции достоинства (2013-2014).
Вчера Кабмин утвердил план мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы. А украинский институт национальной памяти представит мультимедийный информационно-выставочный проект "Отважные наши герои".ZN.UA