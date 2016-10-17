Порошенко продлил на год санкции против России

Санкции относятся как к юридическим, так и к физическим лицам. В списках значатся Кобзон, Шойгу, Габрелянов, Симоньян и т.п.

Порошенко утвердил решение СНБО о санкциях против российских граждан и компаний Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года о продлении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Согласно указу, размещенному на сайте главы государства, санкции против граждан России, продляются еще на год.

Напомним, что в сентябре 2015 года впервые был опубликован санкционный список Украины. В числе физических лиц в списках значатся: депутат Госдумы Иосиф Кобзон, министр обороны РФ Сергей Шойгу, один из лидеров сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков Игорь Иванович), "глава ДНР" Александр Захарченко, "глава ЛНР" Игорь Плотницкий, глава Чеченской Республики в составе РФ Рамзан Кадыров.

К числу юридических лиц, на которых распространяются санкции, относятся: телекомпания НТВ, "Лаборатория Касперского", телеканалы "Первый канал. Всемирная сеть", а также "РТР-Планета" и "Россия-24", общественное движение "Новороссия", благотворительный фонд "Новомучеников и исповедников Христовых".

В мае 2016 года Украина ввела санкции против 17 российских пропагандистов, обеспечивающих информационное сопровождение агрессии РФ. В список попали генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, главный редактор сайта Novorus.info Андрей Сурков, владелец холдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин, генеральный директор информационного агентства "ТАСС" Сергей Михайлов, бывший генеральный директор телеканала LifeNews Ашот Габрелянов, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и другие.