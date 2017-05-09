Порошенко проанонсировал создание мемориала памяти войны с Россией

Он отметил, что сейчас Украину от российских сил защищают внуки как красноармейцев, так и бойцов УПА.

Порошенко проанонсировал создание нового мемориала в Киеве. president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании нового мемориала на территории Национального музея Украины во Второй мировой войне в Киеве.

"Именно на этой территории мы создадим Мемориальный комплекс в память о нашей оборонительной войне с агрессивной Россией. Вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне – это станет единым Мемориалом украинских героев", – сказал он, сообщает "Радио Свобода".

Он также подчеркнул, что сегодня от российской агрессии Украину защищают вместе внуки и тех, кто во времена Второй мировой войны служил в рядах Красной армии, и тех, кто был бойцом УПА.

"Мы категорически отвергаем попытки Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских потребностей. Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще порывается командовать Украиной как будто четырьмя украинскими фронтами сороковых годов прошлого века", – сказал Порошенко.

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.

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