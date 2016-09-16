Порошенко призвал страны Будапештского меморандума к заключению новых соглашений

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Президент Украины выступает за двусторонние соглашения в сфере безопасности.

Для обеспечения безопасности Украины необходимы новые двусторонние соглашения - Порошенко president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости заключить двусторонние соглашения со странами-гарантами, подписантами Будапештского меморандума , об этом он заявил, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Мы должны сделать выводы из опыта, который нам дал Будапештский меморандум, его соблюдение. Нам необходимы двусторонние соглашения с нашими союзниками, чтобы обеспечить безопасность Украины", - сообщил он.

В этой связи нужно напомнить, что аннексия Крыма и агрессия в Донбассе является нарушением РФ Будапештского меморандума, а также отсутствие более жесткой реакции других подписантов.

Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Два других участника этого договора – Франция и Китай, обладали на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, и предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.