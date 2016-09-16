Порошенко призвал страны Будапештского меморандума к заключению новых соглашений

Президент Украины выступает за двусторонние соглашения в сфере безопасности.
"Мы должны сделать выводы из опыта, который нам дал Будапештский меморандум, его соблюдение. Нам необходимы двусторонние соглашения с нашими союзниками, чтобы обеспечить безопасность Украины", - сообщил он.
В этой связи нужно напомнить, что аннексия Крыма и агрессия в Донбассе является нарушением РФ Будапештского меморандума, а также отсутствие более жесткой реакции других подписантов.
Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
Два других участника этого договора – Франция и Китай, обладали на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, и предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.ZN.UA