Порошенко призвал не позднее 29 сентября созвать внеочередное заседание Рады для увольнения судей

Увольнение скомпрометировавших себя судей должно состояться до вступления в силу изменений в Конституцию в части правосудия.

Порошенко призвал Раду как можно скорее уволить нарушивших присягу судей Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Верховной Рады Андрею Парубию с призывом созвать не позднее 29 сентября внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса об увольнении нарушивших присягу судей.

"Обратился к председателю Верховной Рады с призывом созвать до 30 сентября внеочередное заседание парламента для увольнения за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление Высшим советом юстиции, в том числе, причастных к незаконным арестам майдановцев", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером на официальной странице Порошенко в Facebook.

При этом в фотокопии соответствующего документа отмечается, что Порошенко просит Парубия "созвать не позднее 29 сентября внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины".

Президент Украины пояснил необходимость созыва внеочередного заседания парламента и рассмотрение вопроса об увольнении судей тем, что "его нерешение негативно скажется на функционировании судебной системы и проведении судебной реформы".

"Нельзя допустить, чтобы эти судьи и дальше осуществляли судопроизводство от имени Украины", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 июня 2016 года окончательно утвердила (приняла в целом) закон о внесении изменения в Конституцию Украины относительно правосудия. За закон проголосовали 335 народных депутатов при необходимых 300 голосах для окончательного утверждения конституционных изменений. В тот же день Верховная Рада также приняла новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который должен имплементировать конституционные изменения.

Изменения в Конституцию Украины в части правосудия вступят в силу 30 сентября 2016 года.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".