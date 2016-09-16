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Порошенко призвал ЕС сохранить санкции против России до восстановления территориальной целостности Украины

16 сентября в 19:19

Президент встретился с еврокомиссаром Ханом и вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом.

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Порошенко обсудил с Ханом и Домбровскисом санкции против РФ и реформы в Украине
Президент Украины Петр Порошенко призвал руководство Европейского Союза сохранять санкции против Российской Федерации до восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства в пятницу, 16 сентября, во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширения Йоханнесом Ханом и вице-президентом Европейской комиссии по зоне евро и социальному диалогу Валдисом Домбровскисом в Киеве президент поприветствовал решение Совета ЕС от 15 сентября о продлении на полгода срока действия индивидуальных санкцій и призвал ЕС не ослаблять политико-дипломатическое давление на Кремль.

Глава государства также призвал европейских партнеров ускорить процесс принятия решения о введении безвизового режима для граждан Украины, а также завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Хан и Домбровскис, в свою очередь, отметили прогресс в стабилизации макроэкономической ситуации в Украине, а также поздравили руководство страны с выделением очередного транша МВФ. Кроме того, стороны обсудили пути поддержки со стороны ЕС реформ в сфере децентрализации, в том числе с помощью U-LEAD, реконструкции дорог, а также развития транспортной инфраструктуры Украины путем ее объединения с трансъевропейскими транспортными сетями.

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Накануне, 15 сентября, Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции против 146 физических и 37 юридических лиц,  причастных к агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года. 

Санкции против лиц, посягающих на территориальное единство, суверенитет и независимость Украины, включают в себя замораживание активов и запрет на перемещение по еврозоне.

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции ЕС Украина РФ Порошенко
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