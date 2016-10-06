Порошенко принял верительные грамоты у послов четырех стран

Президент обсудил с дипломатами перспективу отношений между странами.

Порошенко встретился с иностранными послами Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Швеции Мартина Хагстрема, Норвегии Уле Терье Хорпестада, Беларуси Игоря Сокола, и посла Кувейта Рашида Хаммада Аль-Адвани.

В частности, Порошенко поблагодарил правительство Швеции за солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии, усилия по укреплению единства ЕС в вопросе санкций в отношении России. С послом Норвегии Хорпестадом Порошенко обсудил важность продолжения политики санкций по отношению к стране-агрессору и сохранения единой солидарной позиции с Украиной, сообщает пресс-служба главы государства. Порошенко выразил благодарность правительству Норвегии за поддержку гуманитарных проектов в Украине, прежде всего направленных на помощь внутренне перемещенным лицам из Донбасса.

Также Порошенко и Хорпестад обсудили подготовку первого в истории двусторонних отношений официального визита президента Украины в Королевство Норвегия.

С послом Беларуси Соколом Порошенко обсудил вопросы активизации двусторонних торгово-экономических отношений, расширение сотрудничества в машиностроении, агропромышленном комплексе, транспортной сфере и энергетике.

Сообщается, что стороны отметили важность проведения очередного заседания межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии в октябре 2016 года в Минске. Отдельное внимание было уделено вопросу организации совместных культурных мероприятий по случаю 345-летия автора первой Конституции Украины – гетмана Пилипа Орлика, который родился на территории современной Минской области. В ходе встречи с новоназначенным послом Аль-Адвани президент Украины подчеркнул, что Кувейт является важным партнером Украины в регионе Персидского залива.

"Украина является перспективным рынком европейского континента. Убежден, что кувейтские инвесторы найдут у нас много возможностей для эффективной деятельности", - отметил Порошенко. Посол Кувейта подтвердил неизменность позиции относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко в начале сентября принял верительные грамоты у послов Германии, Италии и Эстонии, а также у посла Европейского союза в Украине.