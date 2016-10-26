Порошенко принял верительные грамоты у новых послов Польши, Азербайджана и Ирака

Президент Украины принял верительные документы от новоназначенных послов нескольких государств.

Порошенко принял верительные грамоты у послов Польши, Азербайджана и Ирака twitter.com/STsegolko

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от нового посла Польши в Украине Яна Пекло, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко также принял верительные документы от новоназначенного посла Республики Ирак Бакир Ахмед Азиза Аль-Джафа и вступившего в должность посла Азербайджанской Республики Азера Худаяр оглу Худиева.

Отмечается, что в ходе разговора с новым послом Польши Порошенко затронул вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Ян Пекло, в свою очередь, заверил, что Польша рассматривает Украину как стратегического партнера и союзника.

Президент прийняв вірчі грамоти від посла Республіки Польща Яна Пєкла pic.twitter.com/jHTIbjpDL4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 жовтня 2016 р.

В ходе беседы с иракским дипломатом президент обсудил перспективы сотрудничества между Украиной и Ираком, который является одним из самых крупных импортеров украинской продукции в Ближневосточном регионе.

С послом Азербайджана президент обсуждал успехи в развитии украинско-азербайджанского диалога. Стороны также отметили неизменность позиций Украины и Азербайджана в вопросе обоюдной поддержки суверенитета и территориальной целостности обеих стран в международно признанных границах.

Напомним, 4 августа МИД Польши официально назначил директора польско-украинского фонда сотрудничества PAUCI Яна Пекло послом Польши в Украине.

Ян Пекло известен в Польше как публицист, специалист по украинским и восточноевропейским вопросам, а также директор польско-украинского фонда сотрудничества PAUCI. В качестве журналиста, он освещал революционные события в Румынии 1989 года и войну в Югославии.

8 сентября президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у новоназначенных послов целого ряда иностранных государств, в частности – у послов Германии, Италии и Эстонии, а также у посла Европейского союза в Украине.