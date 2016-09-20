Порошенко пригласили в Новую Зеландию

Президент Украины впервые встретился с премьер-министром Новой Зеландии.

Украина и Новая Зеландия будут работать над соглашением о защите инвестиций для избежания двойного налогообложения Сайт президента Украины

В рамках официального визита в Нью-Йорк для участия в работе 71-й Генассамблеи ОНН президент Украиныво вторник, 20 сентября, встретился с премьер-министром Новой зеландии Джоном Кеем, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны отметили важность первой встречи на высоком уровне, а также подтвердили настрой на углубление двусторонних отношений.

Порошенко поблагодарил Кея за твердую позицию Новой Зеландии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сохранении санкций против России.

Собеседники также обсудили необходимость расширения договорно-правовой базы отношений и активизации работы над соглашением о защите инвестиций для избежания двойного налогообложения.

Кей предложил Порошенко совершить визит в Новую Зеландию в любое удобное для него время.

Президент Украины Петр Порошенко во главе официальной делегации прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 71-й Генассамблеи ООН. Визит президента в США продлится до 21 сентября. Порошенко планирует встретиться с лидерами Турции, Японии, Новой Зеландии, Катара и другими, сообщает пресс-служба главы государства.

Особое внимание президент уделит вопросам углубления стратегического партнерства со США. Запланированы встречи с руководством Соединенных Штатов, представителями деловых и политических кругов.