Топ Новости
<
>

Порошенко пригласил Нетаньяху посетить Украину с государственным визитом

3 мая в 11:05

Президент также отметил, что надеется на результативность предстоящего визита Гройсмана в Израиль.

Порошенко телефон
Порошенко пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину
Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер министра Израиля Беньямина Нетаньяху совершить визит в Украину. Во время телефонного разговора между лидерами стран Порошенко также высказал надежду на успешность визита Владимира Гройсмана в Израиль в мае, сообщается на сайте президента.

Кроме того, украинский президент поздравил Нетаньяху с 69 годовщиной государства Израиль.

Читайте также: СМИ назвали дату официального визита Гройсмана в Израиль
Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря. Запланированный на 27 декабря визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль был отменен.

В феврале президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина Израиль президент Гройсман Порошенко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.56
EUR 29.03
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...