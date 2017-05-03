Порошенко пригласил Нетаньяху посетить Украину с государственным визитом

Президент также отметил, что надеется на результативность предстоящего визита Гройсмана в Израиль.

Порошенко пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригласил премьер министра Израиля Беньямина Нетаньяху совершить визит в Украину. Во время телефонного разговора между лидерами стран Порошенко также высказал надежду на успешность визита Владимира Гройсмана в Израиль в мае, сообщается на сайте президента.

Кроме того, украинский президент поздравил Нетаньяху с 69 годовщиной государства Израиль.

Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиляраспорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря. Запланированный на 27 декабря визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль был отменен.

В феврале президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".