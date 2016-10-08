Порошенко пригласил будущего генсека ООН посетить Украину

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Глава украинского государства надеется, что новый генсек ООН сосредоточит свою деятельность на обеспечении международного мира и безопасности.

Порошенко провел разговор с Гутерришем president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел телефонную беседу с номинированным к назначению новым Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщила пресс-служба главы украинского государства в пятницу, 7 октября.

Порошенко, в частности, поздравил Гутерриша с принятием Советом Безопасности ООН рекомендации о назначении его на должность генсека организации. Президент также поблагодарил Гутерриша за его активную позицию во время пребывания на посту комиссара ООН по делам беженцев в отношении гуманитарного кризиса в Донбассе, вызванного российской агрессией.

"Глава государства выразил убеждение, что в качестве Генерального секретаря Антониу Гутерреш будет демонстрировать принципиальную позицию в отстаивании целей и принципов Устава ООН и сосредоточит свою деятельность на обеспечении международного мира и безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В свою очередь Гутерреш "заверил в своей приверженности нормам Устава ООН", а также поблагодарил Украину за оказанную в рамках Совбеза ООН поддержку его кандидатуры на эту должность.

"Петр Порошенко пригласил Антонио Гутерриша осуществить визит в Украину при ближайшей возможности", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 октября 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН назначить кандидата от Португалии Антониу Гутерриша на должность Генерального секретаря ООН. В случае окончательного утверждения его кандидатуры, Гутерриш станет 9-м по счету генсекретарем организации. С 1 января 2017 года португальский политик сменит действующего генсека ООН Пан Ги Муна, который проработал на данном посту два срока подряд. На посте генсека Гуттериш пробудет до 2021 года.

Гутерриш находился на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года. До УВКБ Гутерриш на протяжении 28 лет в работал в правительстве и на государственной службе в Португалии. В своем выступлении в качестве кандидата на пост руководителя всемирной организации перед делегатами Генассамблеи он сказал, что ему пригодится этот опыт работы.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.