Порошенко приехал в Широкино поздравить морпехов с Новым годом

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Командный пункт также посетили министр обороны и начальник Генштаба.

Порошенко привез Маккейна в Широкино и подарил ему украинский "Форт" Петр Порошенко/Facebook

Президент Украиныв субботу, 31 декабря, прибыл на командный пункт в Широкино Донецкой области (сектор М), чтобы поздравить военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне АТО, с Новым годом.

Вместе с главой государства Широкино посетили американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар, посол США в Украине Мари Йованович, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

Порошенко "принял доклад руководителя штаба по ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов, – сказано в сообщении.

Кроме того, украинский президент вручил наградное оружие американским сенаторам.

Накануне президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэму и Эми Клобучар, которые прибыли с официальным визитом в Украину, посетить зону АТО, чтобы они могли убедиться в провокациях боевиков.

Кроме того, Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки во время встречи с делегацией США.