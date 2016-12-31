Порошенко приехал в Широкино поздравить морпехов с Новым годом

Командный пункт также посетили министр обороны и начальник Генштаба.
Вместе с главой государства Широкино посетили американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар, посол США в Украине Мари Йованович, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.
Как сообщила пресс-служба главы государства, президент пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.
Порошенко "принял доклад руководителя штаба по ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов, – сказано в сообщении.
Кроме того, украинский президент вручил наградное оружие американским сенаторам.
Накануне президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэму и Эми Клобучар, которые прибыли с официальным визитом в Украину, посетить зону АТО, чтобы они могли убедиться в провокациях боевиков.
Кроме того, Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки во время встречи с делегацией США.ZN.UA