Порошенко предупредил о разочаровании украинцев в ЕС из-за затягивания с безвизовым режимом

Президент напомнил, что Украина выполнила все условия Европейского Союза, необходимы для визовой либерализации.

Президент выразил надежду на ратификацию Соглашения об Ассоциации с ЕС в 2017 году president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко напомнил европейским дипоматам, что Украина выполнила все условия ЕС для визовой либерализации, и предупредил, что откладываниеспособствует разочарованию украинцев в Евросоюзе.

"Дальше откладывать - вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия", – заявил президент на ежегодной встрече с иностранными послами в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что благодаря усилиям политиков и дипломатов Украине и ЕС удалось согласовать механизм ратификации Соглашения об Ассоциации, несмотря на результаты референдума в Нидерландах.

"Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об Ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны наконец решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об Ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в страны ЕС", – подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что в ЕС прогнозируют получение Украиной безвизового режима до июня. А председатель Верховной Рады Андрей Парубий в начале 2017 года заявил о том, что Европейский Парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.