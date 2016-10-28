Порошенко представил нового главу Киевской области

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Президент одобрил назначение главой Киевской ОГА победившего на конкурсе бывшего руководителя Вышгородской райадминистрации.

Александр Горган назначен главой Киевской ОГА Вышгородская РГА

Президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана главой Киевской областной государственной администрации. Нового руководителя глава государства представил коллективу ОГА в пятницу, 28 октября.

Александр Горган ранее победил в конкурсе на нового руководителя Киевской ОГА после того, как бывшее руководство администрации ушло в отставку на фоне коррупционного скадала.

Конкурс состоялся 11 октября. Горган победил с большим отрывом, получив 18,03 балла, в то время как его ближайшая соперница Наталья Баласинович (председатель Васильковского РГА и жена советника Виталия Кличко) набрала 14,02 балла.

40-летний Горган возглавлял Вышгородскую райгосадминистрацию с марта 2015 года, а в 2005-2010 годах он был депутатом Вышгородского горсовета.

Впевнений, Олександр Горган, новий очільник Київської ОДА, реалізує на цій посаді весь величезний потенціал, який він має. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 жовтня 2016 р.





Напомним, что в начале сентября на то время замглавы Киевской ОГА Игорь Любко был задержан правоохранителями на взятке в 200 тыс. грн. В рамках дела правоохранители провели 13 обысков по местам работы и проживания фигурантов, в том числе и у губернатора Киевской области Максима Мельничука. Последний в этот же день поспешил написать заявление об отставке, однако на следующий день был уволен указан президента.