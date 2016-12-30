Порошенко предложил сенаторам США посетить Донбасс и увидеть провокации боевиков

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Президент подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США.

Порошенко наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы они могли убедиться в провокациях боевиков. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба украинского президента.

"Президент предложил сенаторам США осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывные действия российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня", - сообщает пресс-служба.

В пятницу, 30 декабря, Порошенко провел встречу с делегацией Сената во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым. Порошенко также отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине".

Порошенко также рассказал американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

Кроме того, Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого - сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки во время встречи с делегацией США.

Ранее председатель Комитета Сената США по вопросам Вооруженных сил Джон Маккейн сообщил, что в 2017 году Украина может получить до $ 500 млн из бюджета Пентагона.

Кроме того, Вашингтон анонсировал выделение 335 миллионов долларов для реформирования сектора безопасности и обороны в Украине.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассчитывает на поставки зарубежного летального оружия в Украину.