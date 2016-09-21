Порошенко предложил приостанавливать право вето в Совбезе ООН для стран-участниц конфликтов

В рамках реформы ООН страны-агрессоры должны быть ограничены в применении своих возможностей влиять на разрешение конфликтов.

Порошенко выступил на Генассамблее ООН Сайт президента Украины

Президент Украиныпредложил временно лишать права вето в Совете безопасности ООН станы, которые участвуют в конфликтах.

"Мы не можем позволить Совету безопасности зайти в тупик по вопросам международного мира и безопасности. Ограничение применения права вето в принятии решения по предотвращению конфликтов и их решению должно стать приоритетной задачей внутри реформы Совета безопасности, приостановление использования вето в случаях с массовыми зверствами", - заявил Порошенко, выступая на 71-й Генассамблее ООН в среду в Нью-Йорке.

Президент Украины отметил, что сейчас в Донбассе находятся незаконные вооруженные формирования, которые насчитывают около 38 тыс. военных, большинство из них - наемники и регулярные части РФ.

"Уже третий год агрессия против моей страны, причиняя боль и страдания украинскому народу", отметил он.

Напомним, что правом вето в Совбезе ООН обладает Россия, которая использовала его, чтобы заблокировать создание международного трибунала по сбитому российскими военными малазийского "Боинга-777" в июле 2014 года.