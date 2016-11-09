Порошенко поздравил Трампа с победой и пригласил в Украину

Украинский президент надеется на продолжение поддержки Украины со стороны Конгресса и Сената, президента и администрации.

Порошенко передал Трампу через американского посла приглашение приехать в Украину Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

"Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результатов выборов. И это является признаком подлинной демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья", - отметил он во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович.

Порошенко подчеркнул, что ценит поддержку Украины политическими силами американского государства, которая была продемонстрирована американским народом, поддержкой Конгресса и Сената, президентом и администрацией. Президент надеется на продолжение этой поддержки США в двух важных сферах - в борьбе украинцев против российской агрессии, за свободу и независимость, восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также в содействии реализации масштабных реформ.

Порошенко также поблагодарил посла США за заявление по поводу того, что санкции против России будут продолжены в декабре, а новая американская администрация останется надежным партнером в борьбе за демократию.

Президент также пригласил новоизбранного президента США Дональда Трампа посетить Украину.

Напомним, что на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой.

В сентябре 2016 года президент Украины находился с визитом в США. Предложения о встрече с Порошенко были отправлены обоим кандидатам президентской гонки в США, однако только кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон провела встречу с президентом Украины, в то время как представители Трампа проигнорировали письмо.