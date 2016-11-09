Топ Новости
<
>

Порошенко поздравил Трампа с победой и пригласил в Украину

9 ноября в 14:52

Украинский президент надеется на продолжение поддержки Украины со стороны Конгресса и Сената, президента и администрации.

Порошенко Йованович
Порошенко передал Трампу через американского посла приглашение приехать в Украину
Сайт президента Украины
Президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

"Искренне поздравляю Дональда Трампа с избранием президентом Соединенных Штатов и дружественный американский народ с демократическим волеизъявлением. Это символ подлинной демократии, когда никто до последнего момента не знает результатов выборов. И это является признаком подлинной демократии, которую всегда исповедовали и пропагандировали наши надежные и стратегические американские партнеры и друзья", - отметил он во время встречи с послом США в Украине Мари Йованович.

Порошенко подчеркнул, что ценит поддержку Украины политическими силами американского государства, которая была продемонстрирована американским народом, поддержкой Конгресса и Сената, президентом и администрацией. Президент надеется на продолжение этой поддержки США в двух важных сферах - в борьбе украинцев против российской агрессии, за свободу и независимость, восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также в содействии реализации масштабных реформ.

Порошенко также поблагодарил посла США за заявление по поводу того, что санкции против России будут продолжены в декабре, а новая американская администрация останется надежным партнером в борьбе за демократию.

Президент также пригласил новоизбранного президента США Дональда Трампа посетить Украину.

Читайте также: В Кремле ожидают от Трампа отмены антироссийских санкций

Напомним, что на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой.

В сентябре 2016 года президент Украины находился с визитом в США. Предложения о встрече с Порошенко были отправлены обоим кандидатам президентской гонки в США, однако только кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон провела встречу с президентом Украины, в то время как представители Трампа проигнорировали письмо.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги президент США демократия Порошенко
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Іван Котляр Сегодня, 16:05 Ну це запізніле вітання нашого гаранта.Цей вже не дасть гаранту і злодіям при владі - бакси(я маю на увазі і МВФ) для розкрадання.А ще можно згадати слова розумного колишнього посла в Україні. Якщо оці слова колишнього посла в Україні "достукаються" до голови нашого злодійкуватого і брехливого гаранта "...Чим енергійніше уряд буде проводити реформи і серйозні антикорупційні заходи, тим вірогідніше, що Україна буде серед пріоритетів нової адміністрації...". А інакше - він буде : "крутити,мутити" і брехати,брехати,брехати...Ось тоді - Україну НІКОМУ буде захищати,всі - виїжджають в інші країни.Україну здає наш гарант пуйлу і сюди,незабаром,"хлинуть" татаро-монгольські орди переселенців з раші.Так вже було не раз за 400 років окупації.Останні рази це було в 30-роки Голодомора і індустріалізації,40-50 роки - післявоєнні...Оце і є та 5-та колона,яка буде нашим вічним гальмом до незалежності України. Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 25.56
EUR 28.22
Последние новости