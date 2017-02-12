Порошенко поздравил "большого друга Украины" Штайнмайера с избранием президентом ФРГ

Штайнмайер победил на выборах президента ФРГ уже в первом туре. Порошенко рассчитывает на продолжение сотрудничества.
"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!" – написал Порошенко в своем твиттере.
Порошенко также выразил надежду на "на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной".
Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.
Как сообщалось, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом Германии. За его кандидатуру проголосовал 931 человек из 1260 членов Федерального собрания Германии.ZN.UA