Порошенко поздравил "большого друга Украины" Штайнмайера с избранием президентом ФРГ

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Штайнмайер победил на выборах президента ФРГ уже в первом туре. Порошенко рассчитывает на продолжение сотрудничества.

По мнению Порошенко, пост президента Германии занял большой друг Украины auswaertiges-amt.de

Президент Украиныпоздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.

"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!" – написал Порошенко в своем твиттере.

Порошенко также выразил надежду на "на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной".

Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднаної Європи - демократичної та вільної — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.

Как сообщалось, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом Германии. За его кандидатуру проголосовал 931 человек из 1260 членов Федерального собрания Германии.