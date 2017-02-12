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Порошенко поздравил "большого друга Украины" Штайнмайера с избранием президентом ФРГ

12 февраля в 16:59

Штайнмайер победил на выборах президента ФРГ уже в первом туре. Порошенко рассчитывает на продолжение сотрудничества.

Франк-Вальтер Штайнмайер
По мнению Порошенко, пост президента Германии занял большой друг Украины
auswaertiges-amt.de
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост президента Германии.

"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!" – написал Порошенко в своем твиттере.

Порошенко также выразил надежду на "на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной".

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Как сообщалось, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом Германии. За его кандидатуру проголосовал 931 человек из 1260 членов Федерального собрания Германии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко президент Штайнмайер
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