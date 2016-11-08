Порошенко потребовал от Евросоюза безвизовый режим

Президент Украины "очень просит", чтобы введение безвизового режима было поддержано.

Порошенко не нужны визы для путешествий по странам Евросоюза. "Очень просит" и за всех остальных граждан Украины Сайт президента Украины

Украина выполнила все условия для введения, теперь решение – за ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Четко настаиваю, что Украина сделала все, что должна была сделать, от Украины больше ничего не зависит", - сказал он в столице Словении Любляне, отвечая на вопрос о шансах на решение ЕС о предоставлении безвизового режима для украинцев до 24 ноября.

Он подчеркнул, что достигнута договоренность с европейской стороной, что перед саммитом 24 ноября, ЕС должен достичь единства в вопросе принятия этого решения в Европарламенте.

"Президент Европарламента, лидеры и фракции ЕП четко заявили о большой поддержке Украины в этом вопросе, и задержка связана с так называемым механизмом приостановления безвизовых режимов", - сказал глава государства.

Порошенко выразил надежду, что этот механизм все-таки будет согласован и до саммита состоится внесение украинского вопроса в Европарламент и голосование за безвизовый режим. "Я бы очень просил, чтобы в этом процессе Украину поддержали как внутри, так и за ее пределами", - сказал он.

Напомним, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.