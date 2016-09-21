Топ Новости
<
>

Порошенко попросил президента Латвии помочь вернуть конфискованные "деньги Арбузова"

21 сентября в 09:10

Президент Украины попросил латвийского коллегу содействовать украинским правоохранительным органам.

Порошенко Вейонис
Состоялась встреча президента Украины и Латвии
Пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Во время беседы Порошенко обратился к своему латвийскому коллеге с просьбой о содействии в возвращении в Украину денег, конфискованным правительством Латвии,  а также в содействии правоохранительным органам Украины в расследовании дел в отношении бывшей власти, сообщила пресс-служба президента.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Латвии готова обсудить с украинской стороной возможность возврата или распределения средств, конфискованных со счетов экс-чиновников времен Виктора Януковича.

Читайте также: Генпрокуратура завела дело на судью, снявшего арест со счетов Арбузова

Как сообщалось,  суд в Латвии конфисковал в бюджет страны 50 млн евро, которые могут принадлежать бывшему главе НБУ времен Виктора Януковича Сергею Арбузову. Как пишет латвийское издание LSM, законы Латвии позволяют до завершения расследования признать капиталы нелегальными и конфисковать.

Напомним, еще два года назад, в сентябре 2014 года тогдашний генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у Сергея Арбузова на счетах в латвийских банках арестовано 49,3 млн долларов. Кроме того, у народного депутата Юрия Иванющенко на счетах, связанных с ним, в Латвии арестованы денежные средства в сумме 32 млн долларов, а на счетах прочих банковских учреждений -  72 млн швейцарских франков. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Латвия Украина президент Порошенко расследование
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.86
Последние новости