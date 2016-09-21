Порошенко пообщался с генсеком НАТО в Нью-Йорке

Президент призвал Совбез ООН активнее бороться с гибридными угрозами.

В ООН Порошенко коснулся вопросы мировой безопасности Святослав Цеголко/Twitter

Президент Украинывстретился с генеральным секретаерм НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 71-й Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября.

"Продолжается встреча с генсеком НАТО", – сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Триває зустріч з генсеком НАТО pic.twitter.com/BCMoEztJcP — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 21 вересня 2016 р.

Ранее во время выступления на заседании Генассамблеи украинский президент призвал Совет Безопасности ООН оказать сопротивление гибридным войнам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Как президент страны, ставшей теперь полигоном для испытания новых методов гибридной войны, я обращал внимание международного сообщества к этой проблеме во время прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи. За прошедший год мы стали свидетелями существенного распространения этой практики", – заявил Порошенко.

Президент обратил внимание, что последствия агрессинвной политик России можно наблюдать в Европе, Америке и на других континентах.

"Политическое давление, откровенная пропаганда, вмешательство в избирательные процессы, экономическое принуждение, тайные диверсионные и военные операции, кибератаки, злоупотребления дипломатическими мерами – таков современный инструментарий необъявленных войн", – подчеркнул глава государства, заявив о готовности представителей Украины и в дальнейшем инициировать дискуссию о возможностях Совбеза в противостоянии гибридным угрозам.

Напомним, 8 сентября в Лондоне состоялась конференция "Деятельность ООН по поддержке мира", в которой участвовали главы оборонных ведомств государств-участниц ООН, в том числе, министр обороны Украины Степан Полторак.

В рамках конференции была подписана пятилетняя Концепция развития партнерства Минобороны Украины и Пентагона. Главы оборонных ведомств США и Великобритании сообщили об отправке стратегических военных советников в Украину.