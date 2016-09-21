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Порошенко пообщался с генсеком НАТО в Нью-Йорке

21 сентября в 23:51

Президент призвал Совбез ООН активнее бороться с гибридными угрозами.

Порошенко Столтенберг
В ООН Порошенко коснулся вопросы мировой безопасности
Святослав Цеголко/Twitter
Президент Украины Петр Порошенко встретился с генеральным секретаерм НАТО Йенсом Столтенбергом на полях 71-й Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 21 сентября.

"Продолжается встреча с генсеком НАТО", – сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

 

Ранее во время выступления на заседании Генассамблеи украинский президент призвал Совет Безопасности ООН оказать сопротивление гибридным войнам, сообщает пресс-служба главы государства.

"Как президент страны, ставшей теперь полигоном для испытания новых методов гибридной войны, я обращал внимание международного сообщества к этой проблеме во время прошлогодней сессии Генеральной Ассамблеи. За прошедший год мы стали свидетелями существенного распространения этой практики", – заявил Порошенко.

Президент обратил внимание, что последствия агрессинвной политик России можно наблюдать в Европе, Америке и на других континентах.

"Политическое давление, откровенная пропаганда, вмешательство в избирательные процессы, экономическое принуждение, тайные диверсионные и военные операции, кибератаки, злоупотребления дипломатическими мерами – таков современный инструментарий необъявленных войн", – подчеркнул глава государства, заявив о готовности представителей Украины и в дальнейшем инициировать дискуссию о возможностях Совбеза в противостоянии гибридным угрозам.

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Напомним, 8 сентября в Лондоне состоялась конференция "Деятельность ООН по поддержке мира", в которой участвовали главы оборонных ведомств государств-участниц ООН, в том числе, министр обороны Украины Степан Полторак.

В рамках конференции была подписана пятилетняя Концепция развития партнерства Минобороны Украины и Пентагона. Главы оборонных ведомств США и Великобритании сообщили об отправке стратегических военных советников в Украину.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН НАТО Порошенко Столтенберг
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