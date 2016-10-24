Порошенко пообещал заполнить е-декларацию в ближайшее время

Президент назвал систему электронного декларирования несовершенной.

У президента осталось чуть больше недели для подачи электронной декларации Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко пообещал податьв ближайшие дни.

"За эти девять дней президент Украины Петр Порошенко при любых обстоятельствах декларацию заполнит и обнародует ее", – заявил глава государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось вечером в воскресенье, 23 октября.

При этом президент назвал систему е-декларирования несовершенной, подчеркнув, что это не является поводом для отказа от заполнения декларации.

Форма нової е-декларації не є досконалою, але це не привід, щоб її не заповнювати - Президент заявив, що обов'язково подасть е-декларацію pic.twitter.com/5stJNFDRpE — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 жовтня 2016 р.

Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников и политиков, включая президента и народных депутатов, обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".