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Порошенко пообещал заполнить е-декларацию в ближайшее время

24 октября в 01:25

Президент назвал систему электронного декларирования несовершенной.

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У президента осталось чуть больше недели для подачи электронной декларации
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко пообещал подать электронную делкрацию в ближайшие дни.

"За эти девять дней президент Украины Петр Порошенко при любых обстоятельствах декларацию заполнит и обнародует ее", – заявил глава государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось вечером в воскресенье, 23 октября.

При этом президент назвал систему е-декларирования несовершенной, подчеркнув, что это не является поводом для отказа от заполнения декларации.

 

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Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников и политиков, включая президента и народных депутатов, обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги декларация декларирование НАПК Порошенко
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