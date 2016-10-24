Порошенко пообещал заполнить е-декларацию в ближайшее время

Президент назвал систему электронного декларирования несовершенной.
"За эти девять дней президент Украины Петр Порошенко при любых обстоятельствах декларацию заполнит и обнародует ее", – заявил глава государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось вечером в воскресенье, 23 октября.
При этом президент назвал систему е-декларирования несовершенной, подчеркнув, что это не является поводом для отказа от заполнения декларации.
Форма нової е-декларації не є досконалою, але це не привід, щоб її не заповнювати - Президент заявив, що обов'язково подасть е-декларацію pic.twitter.com/5stJNFDRpE— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 23 жовтня 2016 р.
Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников и политиков, включая президента и народных депутатов, обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.
Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA