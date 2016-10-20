Порошенко пообещал выполнить Минские соглашения, но не за счет интересов Украины

Украина настаивает на немедленном внедрении всего пакета безопасности, включая комплексное перемирие в Донбассе.

Порошенко изложил видение выполнения Минских соглашений Сайт президента Украины

Единственный способ полностью внедрить Минские соглашения – это внедрение комплексной "дорожной карты", которая включает связанные шаги по безопасности и политические шаги, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина продолжает оставаться абсолютно преданной Минским соглашениям и готова внедрять свою часть обязательств, но не за счет украинских интересов", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на немедленном внедрении всего пакета безопасности, включая комплексное перемирие, полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, складам с боеприпасами и так далее.

"Именно поэтому Украина предложила комплексную "дорожную карту" с двумя основными принципами – принцип продолжения, неизменности, а также принцип обеспечения. Мы удовлетворены тем, что наши французские и немецкие коллеги нас поддержали. И они подтвердили, что это абсолютно важный шаг в ситуации безопасности", - отметил он.

Напомним, что по результатам саммита лидеров стран нормандской четверки в Берлине до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, 42,1% граждан поддерживают прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями ОРДО и ОРЛО (включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т.п.) до полного установления Украиной контроля над этими территориями. При этом 44,2% опрошенных выступают за то, чтобы вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей вынести на всеукраинский референдум (против – 32,8%).