Порошенко пообещал снова поднять вопрос летального оружия для Украины на переговорах с Западом

На сегодня вопрос предоставления Украине летальных вооружений на повестке дня не стоит.

Порошенко подтвердил заинтересованность в летальном оружии Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о своих намерениях поднять вопрос предоставления Украине военной помощи в видево время следующих этапов переговоров с западными партнерами.

"Что касается летального оружия, то мы этот вопрос будем поднимать во время следующих переговоров. Мы на сегодняшний день не ставили вопрос о летальном оружии, у нас на сегодняшний день в повестке дня стоит вопрос реализации тех договоренностей о помощи в пакете, который составляет 600 млн долларов, которые США выделили на поддержку нашего сектора обороны и безопасности", – сказал глава государства журналистам в Нью-Йорке, где проходит 71-я Генеральная Ассамблея ООН.

Накануне на встрече с представителями украинской общины в США Порошенко заявил, что Киев заинтересован в раширении военной помощи от Запада.

Ранее сообщалось, что у американских сенаторов отсутствует консенсус по вопросу предоставления Украине летальных вооружений.

Напомним, что посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина вряд ли получит летальное оружие от США до выборов президента из-за отсутсвия "политического решения Белого дома".

Оборонный бюджет США-2016 предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи. Напомним, в 2014-2015 годах США уже оказали Украине военную помощь на 260 миллионов долларов, включая поставки палаток, бронежилетов, тепловизоров, транспортных средств, медицинского и инженерного снаряжения, портативных радиостанций, противоминометных радаров и патрульных катеров. В то же время, Соединенные Штаты не поставляют Украине летального вооружения.