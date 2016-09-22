Порошенко пообещал снова поднять вопрос летального оружия для Украины на переговорах с Западом

На сегодня вопрос предоставления Украине летальных вооружений на повестке дня не стоит.
"Что касается летального оружия, то мы этот вопрос будем поднимать во время следующих переговоров. Мы на сегодняшний день не ставили вопрос о летальном оружии, у нас на сегодняшний день в повестке дня стоит вопрос реализации тех договоренностей о помощи в пакете, который составляет 600 млн долларов, которые США выделили на поддержку нашего сектора обороны и безопасности", – сказал глава государства журналистам в Нью-Йорке, где проходит 71-я Генеральная Ассамблея ООН.
Накануне на встрече с представителями украинской общины в США Порошенко заявил, что Киев заинтересован в раширении военной помощи от Запада.
Ранее сообщалось, что у американских сенаторов отсутствует консенсус по вопросу предоставления Украине летальных вооружений.
Напомним, что посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина вряд ли получит летальное оружие от США до выборов президента из-за отсутсвия "политического решения Белого дома".
Оборонный бюджет США-2016 предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи. Напомним, в 2014-2015 годах США уже оказали Украине военную помощь на 260 миллионов долларов, включая поставки палаток, бронежилетов, тепловизоров, транспортных средств, медицинского и инженерного снаряжения, портативных радиостанций, противоминометных радаров и патрульных катеров. В то же время, Соединенные Штаты не поставляют Украине летального вооружения.Интерфакс-Украина