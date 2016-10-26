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Порошенко пообещал, что повышение "минималки" не повлияет на налоги

26 октября в 21:08

Президент назвал повышение минимальной зарплаты до 3200 гривень "борьбой с бедностью".

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Порошенко заявил, что повышение минимальной зарплаты - это "борьба с бедностью".
Сайт президента Украины
По словам президента Петра Порошенко, повышение минимальной заработной платы в Украине произойдет уже с 1 января 2017 года.

"Причем я обратился к правительству и парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни одного налога, прежде всего это касается малого и среднего бизнеса", - сказал он, подчеркнув, что повышение "минималки" касается четырех миллионов украинцев, которые за свою работу получают сейчас 1450 гривень.

"Это решение является борьбой с бедностью и защитой работающего человека. И отрыв минимальной заработной платы от расчета прожиточного минимума дает опережающий рост минимальной заработной платы в ближайшие годы", - добавил Порошенко.

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Тем временем, глава Минфина Александр Данилюк ждет, что после увеличения "минималки" украинцы реже будут обращаться за субсидиями. А тем временем, по состоянию на 21 октября субсидіїї получили 6,1 миллионов семей в Украине. Ожидается, что это количество возрастет до 8,5 миллионов.

Напомним, что сегодня премьер-министр Владимир Гройсман предложил поднять в 2017 году минимальную зарплату в два раза.

 

По материалам: ZN.UA
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