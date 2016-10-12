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Порошенко поедет в Норвегию с официальным визитом и примет участие в бизнес-форуме

12 октября в 12:58

Украинский президент посетит Норвегию с официальным визитом впервые в истории взаимоотношений между странами .

Порошенко самолет
Порошенко полетит в Королевство Норвегия
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко 18 октября 2016 года официальный визит в Королевство Норвегия, сообщает президентская пресс-служба.

В Программе первого в истории взаимоотношений визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Королевства Норвегия, президентом Стортинга (парламента) Королевства Норвегия, а также аудиенция у короля Норвегии.

При участии президента Украины и премьер-министра Норвегии состоится российско-норвежский бизнес-форум, говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Норвегией.

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Напомним, что на 19 октября предварительно запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Франция, Германия, Россия и Украина) в Берлине.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко собирается с визитом в Польшу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Норвегия президент
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