Порошенко поедет в Норвегию с официальным визитом и примет участие в бизнес-форуме

Украинский президент посетит Норвегию с официальным визитом впервые в истории взаимоотношений между странами .

Порошенко полетит в Королевство Норвегия Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко 18 октября 2016 года официальный визит в Королевство Норвегия, сообщает президентская пресс-служба.

В Программе первого в истории взаимоотношений визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Королевства Норвегия, президентом Стортинга (парламента) Королевства Норвегия, а также аудиенция у короля Норвегии.

При участии президента Украины и премьер-министра Норвегии состоится российско-норвежский бизнес-форум, говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Норвегией.

Напомним, что на 19 октября предварительно запланирована встреча лидеров стран нормандской четверки (Франция, Германия, Россия и Украина) в Берлине.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко собирается с визитом в Польшу.