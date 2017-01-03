Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Закон призван ликвидировать политическую составляющую в судебной ветви власти. Особенно в системе назначения и снятия судей, а также выдачи согласия на их арест и задержание.

Подписание закона позволит Высшему совету правосудия начать работу уже в 2017 году Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "" во вторник, 3 января, сообщает пресс-служба президента.

Подписание состоялось во время встречи Порошенко с главой Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем Главы Администрации Президента Алексеем Филатовым.

По словам Петра Порошенко, прошлый год оказался определяющим в решительных действиях, направленных на реформирование судебной системы страны. Были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, создан новый государственный орган - Высший совет правосудия.

"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, в первую очередь, из механизмов назначения, перевода и увольнения судей, предоставления согласия на задержание или арест судьи", - подчеркнул президент.

Порошенко выразил благодарность депутатам Верховной Рады Украины, которые прислушались к предложению и поддержали соответствующий закон в максимально сжатые сроки (документ одобрен ВРУ 21 декабря – ред.), что позволит Высшему совету правосудия полноценно работать уже в 2017 году.

По словам президента, партнеры Украины по Совету Европы и Европейскому Союзу одобрили и поддержали закон. Создание Высшего совета правосудия – важный шаг на пути реформ судебной системы Украины, считает он.

"Считаю, что это решительные действия по обеспечению одного из ключевых прав украинских граждан – права на справедливость, права на справедливый суд", - отметил Порошенко.

Кроме того, глава государства подписал Закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который должен будет обеспечить финансирование нового конституционного органа.

Напомним, что Верховная Рада 2 июня приняла изменения в Конституцию в части правосудия, а также связанный закон "О судоустройстве и статус судей". Вместо Высшего совета юстиции в Украине появится Высший совет правосудия, полномочия которого будут шире, чем у ВСЮ.

Изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу с 30 сентября. Президентский законопроект о Высшем совете правосудия зарегистрирован в Раде 23 сентября и определен главой государства как неотложный.