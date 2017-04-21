Порошенко подчеркнул важность юридического признания России стороной Минских соглашений

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Гаагский суд призвал Россию к полному выполнению "Минска", отметил президент.

Порошенко еще раз подчеркнул важность решения гаагского суда ООН Сайт президента Украины

Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению, признав ее стороной Минского процесса, а не посредником. Признание данного факта в суде является первой юридической, а не политической оценкой подобного рода, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, соответствующую оценку решения суда ООН Порошенко озвучил в ходе совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, замглавы АП Константином Елисеевым и замминистра иностранных дел Еленой Зеркаль.

"Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, является не политической оценкой, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что политическая оценка российской агрессии не раз была дана во многих документах, в частности – в решениях ПАСЕ, Совета Европы, Европарламента и многих прочих международных организаций.

"По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации и в том, что, когда будет принято решение (Международного суда ООН - ред.), оно не требует никакого дополнительного голосования - ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН, и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение", - подчеркнул президент.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму. В частности, суд решил, что согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.

В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминациинациональных меньшинств в Крыму.

Подробнее о значимости решения Международного суда ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Украина vs Россия: раунд первый — разведка боем" в еженедельнке "Зеркало недели. Украина".