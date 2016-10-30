Порошенко показал долю в сотне компаний и более 70 млн грн доходов за 2015 год

Президент задекларировал недвижимость, 26 миллионов долларов на банковских счетах и коллекцию произведений искусства.

Президент задекларировал коллекцию произведений искусства и швейцарских часов Сайт президента Украины

Вечером в воскресенье, 30 октября, в реестре электронных деклараций появилась декларация президента Украины

Глава государства задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах. Согласно электронной декларации президента, его доходы в 2015 году состояли из 121 тысячи 54 гривень зарплаты, 12 миллионов 375 тысяч 404 гривень процентов и 59 миллионов 298 тысяч 642 гривень инвестиционных доходов.

Глава государства задекларировал дом площадью 1331 квадратный метр, а также три земельных участка в Козине Обуховского района Киевской области. Один из участков президент арендует.

Кроме того, Порошенко является собственником двух квартир площадью 134 и 82 квадратных метра и трех земельных участков в Киеве, квартиры в Виннице и нежилого помещения в Одессе. Еще одна квартира в Киеве площадью более 80 квадратных метров находится в совместной собственности президента и его супруги Марины Порошенко.

Первая леди также владеет земельным участком площадью 1900 квадратных метров и дачным домом площадью 344 квадратных метра в Петропавловском Бориспольского района Киевской области.

Президент задекларировал ряд объектов недвижимости и земельных участков, в отношении которых у него есть "иное право пользования", а также земельные участки его детей.

Глава государства показал более 540 тысяч гривень, 14 тысяч евро и 26 миллионов долларов на банковских счетах, а также более миллиона гривень и 3 миллиона 850 тысяч долларов, одолженных третьим лицам.

Взносы Порошенко в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 миллионов 190 тысяч гривень. 60 тысяч долларов и 900 тысяч гривень наличными президент хранит в ПАО "МИБ".

Порошенко владеет коллекцией живописи (90 полотен), состоящую из работ украинских и русских мастеров 19-20 веков, современных художников-импрессионистов и сюрреалистов, а также семью скульптурами.

В собственности у главы государства находятся катер Bayliner и автомобиль Mercedes-Benz Vito 116 2010 года выпуска. Еще тремя таких же автомобиля находятся у него в бесплатном пользовании. Два автомобиля марок BMW и Range Rover президент арендует. Марина Порошенко владеет автомобилем JaguarXF 4/2 Lv8 2008 года выпуска.

Президент пользуется наручными часами марок Breguet, Patek Phillip, Hublot и Cartier. Порошенко с супругой владеют драгоценностями, а также одеждой и аксессуарами известных брендов.

Как сообщил Порошенко на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, недвижимость, земельные участки, автомобили, картины, женские украшения были приобретены им до избрания на пост президента, а большая часть – когда он не находился на государственной службе.

"О компаниях: все они созданы в то время, когда я занимался бизнесом. В 2014 была создана лишь одна новая компания, которой я владею напрямую - для продажи Roshen. Я принципиально храню средства в банках - 27 миллионов долларов, из каждого цента которых уплачены налоги в бюджет Украины. Все это отражено в моей декларации за 2015 год. Хотя и есть некоторые наличные средства: 800 тысяч гривень и 60 тысяч долларов. Считаю, что политики должны демонстрировать пример и доверять банковской системе", – заверил президент

Порошенко напомнил, что он и его прдприятия в 2014-2016 годах перечислили более 400 миллионов гривень на благотворительность и подержку амрии.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября