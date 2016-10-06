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Порошенко переадресовал Верховной Раде вопрос о визовом режиме с Россией

6 октября в 13:49

Рада намерена обратиться к правительству о разрыве соглашения о безвизовом режиме с Россией. Порошенко предлагает организовать дискуссию с общественностью.

Порошенко в Раде
Порошенко переложил ответственность за визовый режим с Россией на парламент
president.gov.ua
Вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады, полагает президент Украины Петр Порошенко.

"Я ожидаю решения парламента", - сказал Порошенко журналистам, отвечая на опрос о перспективах введения визового режима с РФ.

При этом глава государства добавил, что этот вопрос нуждается в дискуссии с украинской общественностью.

Как сообщалось, вопрос о введении визового режима в очередной раз был поднят 3 октября после ареста в Москве журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в шпионаже и содержат в тюрьме "Лефортово". Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил обратиться к Кабинету министров Украины о прекращении соглашения о безвизовом режиме с Россией.

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Представитель фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о введении визового режима с РФ.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги виза Порошенко Рада
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