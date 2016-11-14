Порошенко ожидает от новых руководителей Молдовы и Болгарии проевропейской позиции

Киев готов к эффективному сотрудничеству с Кишиневом и Софией.

Киев готов к эффективному сотрудничеству с Кишиневом и Софией © European Council

Официальный Киев хотел бы продолжить эффективное сотрудничество с Молдовой и Болгарией, несмотря на то, что на прошедших в этих странах выборах президентов победили пророссийские кандидаты.

"В любом случае мы готовы к эффективному сотрудничеству как с Молдовой, так и с Болгарией", - сказал Порошенко журналистам ходе визита в Стокгольм, отвечая на вопрос относительно победы на выборах в Молдове и Болгарии пророссийских кандидатов.

"Мне не нравится идея, когда мы называем разные страны или их политиков пророссийскими. Я уверен, что политики должны быть проевропейскими, промолдавскими, проболгарскими. Это те позиции, которых мы от них ожидаем", - сказал Порошенко. Он высказал надежду, что "безответственные дискуссии, которые проходили во время этих компаний, не будут воплощены в жизнь после выборов".

Как сообщалось, победу во втором туре выборов президента Молдовы, который состоялся 13 ноября, одержал пророссийский кандидат, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он получил 52,27% голосов избирателей, в то время как единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду - 47,73%.

В этот же день второй тур выборов президента состоялся и в болгарии. Согласно данным экзит-полов, за пророссийского кандидата Румена Радева проголосовали около 60% болгар, а за кандидата от правящей партии Цецку Цачеву – менее 40%. Радев выступает против миграционной политики Евросоюза, призывает к отмене антироссийских санкций и настаивает, что Болгария должна "более прагматично" подходить к вопросу аннексии Крыма Россией.