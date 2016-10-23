Порошенко отрицает наличие тайных договоренностей по Донбассу

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Президент не видит альтернативы Минским договоренностям.

Порошенко не подтвердил заявления Хуга о тайных дополнениях к Минским соглашениям president.gov.ua

Президент Украинызаявил, что никаких тайных договоренностей по Донбассу с иностранными партнерами не существует.

"Я хочу категорически это опровергнуть. Это несвойственный стиль для европейской политики. Это в Москве можно проводить переговоры, подписывать тайные договоренности и потом годами их не обнародовать", – сказал глава государства в интервью журналистам украинских телеканалов, которое демонстрировалось вечером в воскресенье, 23 октября.

Президент заверил, что Минские договоренности обнародованы, и никаких секретных дополнений к ним не существует, а также подчеркнул, что у Украины на сегодняшний день нет альтернативы "Минску".

"Если Украина сама выйдет из Минских договоренностей, то забудьте о санкциях. Если Украина сама возьмет на себя статус нарушителя Минских соглашений, забудьте о коалиции. Если кто-то предлагает отменить "Минск", это значит, что он должен предложить альтернативу", – пояснил глава государства.

Накануне заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о наличие секретных договоренностей, принятых в рамках Минских соглашений, что мешает эффективной работе наблюдателей.

"Не все эти документы являются публичными. К сожалению, некоторые из Минских соглашений являются секретными, а раз так – очень сложно осуществлять верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились", – пояснил Хуг на международной конференции в Европарламенте 19 октября.

Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации Минских договореностей.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины.