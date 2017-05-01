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Порошенко одобрил ратификацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой

1 мая в 11:52

Соглашение накануне ратифицировала Верховная Рада.

Порошенко подпись указ
Порошенко одобрил закон о ратификации конвенции об избежании двойного налогообложения с Мальтой
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Документ является важной правовой базой для торговых отношений между странами и будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отмечается на сайте президента.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада ратифицировала Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

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Подробнее о трансфертном ценообразовании через такие страны, как Австрия, Франция, Грузия, Ливан, Люксембург, Мальта, Марокко, ОАЭ, Республика Сингапур, Швейцария, Ямайка, читайте в материале "Большие последствия маленьких изменений, или Трансфертное ценообразование по-украински" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги налоги Украина ратификация Мальта
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