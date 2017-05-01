Порошенко одобрил ратификацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой

Соглашение накануне ратифицировала Верховная Рада.

Порошенко одобрил закон о ратификации конвенции об избежании двойного налогообложения с Мальтой Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Документ является важной правовой базой для торговых отношений между странами и будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отмечается на сайте президента.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада ратифицировала Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

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