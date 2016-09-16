Порошенко объявил конкурс на должность председателя Киевской ОГА

Пока не работает Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, президент выбирает глав администраций на своих конкурсах.
Кроме того, объявлены конкурсы на должности:
председателя Балтской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Ивановской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Николаевской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Овидиопольской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Тарутинской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Татарбунарской районной государственной администрации Одесской области;
председателя Каменской районной государственной администрации Черкасской области;
председателя Смелянской районной государственной администрации Черкасской области;
председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области.
Напомним, что должность главы Киевской ОГА освободилась 10 сентября после того, как президент удовлетворил заявление Максима Мельничука об отставке.
1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".
13 июля Кабинет министров Украины утвердил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.ZN.UA