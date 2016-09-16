Порошенко объявил конкурс на должность председателя Киевской ОГА

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Пока не работает Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, президент выбирает глав администраций на своих конкурсах.

Петр Порошенко ищет себе чиновников Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантной должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Кроме того, объявлены конкурсы на должности:

председателя Балтской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Ивановской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Николаевской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Овидиопольской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Тарутинской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Татарбунарской районной государственной администрации Одесской области;

председателя Каменской районной государственной администрации Черкасской области;

председателя Смелянской районной государственной администрации Черкасской области;

председателя Черкасской районной государственной администрации Черкасской области.

Напомним, что должность главы Киевской ОГА освободилась 10 сентября после того, как президент удовлетворил заявление Максима Мельничука об отставке.

1 мая в Украине вступил в силу новый закон "О государственной службе". Подробнее о реформе госслужбы читайте в интервью Инны Ведерниковой с главой Национального агентства по вопросам государственной службы Константином Ващенко в "Зеркале недели. Украина".

13 июля Кабинет министров Украины утвердил состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.