Порошенко обсудил соглашение о ЗСТ с главой МИД Турции

Порошенко и Чавушоглу обсудили повестку дня следующего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоится весной.

Мевлют Чавушоглу посетил Киев president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 9 февраля, встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Собеседники обсудили повестку дня следующего заседания Стратегического совета высокого уровня двух стран, которое состоится весной, а также заключение договора о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, сообщает пресс-служба главы государства.

Чавушоглу заверил, что Турция поддерживает территориальную целостность и государственный суверенитет Украины и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

В марте 2016 года во время визита в Турцию президента Петра Порошенко Киев и Анкара договорились углублять стратегическое партнерство для обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Как отметил тогда Порошенко, стороны рассматривают стратегическое партнерство не как лозунг, а как вполне конкретную категорию.

Напомним, 16 мая 2016 года Украина и Турция утвердили план военного сотрудничества до 2020 года. Также стало известно, что украинская армия уже получила от турецкой стороны помощь на сумму около миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция объединят усилия для деоккупации Крыма. Вопрос аннексии украинского полуострова Россией был одним из ключевых во время переговоров глав двух государств в узком формате, так и во время Пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.