Порошенко обсудил ситуациию в Донбассе с президентом Словении

Борут Пахор посетил Киев в рамках своего международного турне.

Украину посетил президент Словении Сайт президента Украины

Президент Украинывстретился с президентом Республики Словения Борутом Пахором. Он посетил Украину в рамках своего международного турне после визитов в Берлин и Москву. Порошенко подробно информировал собеседника о последнем обострении ситуации на Донбассе в связи с обстрелами Авдеевки со стороны российско-террористических войск, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президенты отметили, что для достижения прогресса в переговорном процессе по политическому урегулированию в Донбассе должны быть выполнены первоочередные элементы Минских договоренностей в части безопасности, прежде всего, полное и окончательное прекращение огня и отвода тяжелых вооружений.

Порошенко также подчеркнул важность сохранения последовательной санкционной политики ЕС в отношении России до полного восстановления незаконно нарушенного суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, включая Крым. "Спасибо за сильную и надежную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, за твердую позицию в вопросе обеспечения европейского единства, включая санкции, а также за четкую позицию по незаконной аннексии Крыма", - отметил Порошенко.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Пахора за активную поддержку Словении в вопросе скорейшего введения ЕС безвизового режима для граждан Украины.

Также президенты договорились активизировать работу с целью восстановления прямого авиационного сообщения между Любляной и Киевом.

Как сообщалось, Порошенко посетил Словению с официальным визитом в ноябре 2016 года.