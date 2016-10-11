Порошенко обсудил с Трюдо либерализацию визового режима

Лидеры Украины и Канады договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в области безопасности в ближайшее время.
Собеседники обсудили условия активации диалога по либерализации визового режима между Украиной и Канадой, а также ряд вопросов двухстороннего сотрудничества.
Лидеры двух государств договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в области безопасности в ближайшее время.
Президент Порошенко предложил главе канадского правительства синхронно ратифицировать парламентами обеих государств Соглашение о зоне свободной торговли, подписанное во время визита Трюдо в Украину 11-12 июля.
Глава государства также проинформировал премьер-министра Канады о ситуации в Донбассе и выразил надежду, что санкционная политика Оттавы по отношению к России останется неизменной.
Напомним, петиция о предоставлении Украине безвизового режима в мае набрала необходимое количество голосов для рассмотрения ее канадским парламентом.
Отмена краткострочных виз для украинцев была одним из пунктов предвыборной программы Либеральной партии, имеющей большинство в нынешнем созыве парламента Канады.
Обозреватель ZN.UA Владимир Кравченко скептически оценивал шансы на однозначное одобрение петиции федеральным парламентом, но при этом отмечал, что вопрос визовой либерализации с Украиной действительно включен в политическую повестку дня в Канаде.
"Очевидно, что безвизовый режим нашей стране не будет предоставлен за одну ночь. Многое зависит от украинских реформ в секторе безопасности и экономике, от того, насколько в нашей стране будут соблюдаться права человека. Пока Киев в своих переговорах с Оттавой акцентирует внимание на необходимости упрощения процедуры получения канадских виз украинцами, сокращения необходимого перечня документов для получения виз и увеличения количества выдачи многоразовых виз сроком действия до десяти лет", – писал автор.
Подробнее о перспективах безвизового режима с Канадой читайте в статье Владимира Кравченко "Визовый трафарет Канады" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA