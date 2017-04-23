Порошенко обсудил с Тиллерсоном гибель наблюдателя ОБСЕ и ввод миротворцев в зону АТО

Собеседники уделили внимание вопросу санкций против России.

Порошенко и Тиллерсон поговорили по телефону president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном в воскресенье, 23 апреля, выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина США – наблюдателя ОБСЕ из-за

Украинский президент решительно осудил все формы препятствования работе международных наблюдателей боевиками российско-террористических формирований, а также предложил активизировать консультации о размещении в зоне АТО международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Собеседники выразили обеспокоенность в связи с усложнением обстановки в Донбассе, а также подтвердили необходимость продолжения санкционного давления на Россию до выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Порошенко поблагодарил США за четкую позицию и поддержку Украины, а также верность принципу "ничего об Украине без Украины".

Президент Украины обсудил с американским госсекретарем результаты телефонным переговоров лидеров стран "Нормандской четверки" 18 апреля и официальный визит Тиллерсона в Москву 12 апреля.

Собеседник также коснулись вопросов укрепления стратегического партнерства между государствами и обсудили график дальнейших контактов на высоком уровне.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.