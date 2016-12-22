Порошенко обсудил с Меркель национализацию "Приватбанка" и безвизовый режим

Канцлер Германии указала на важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Глава немецкого правительства обратила внимание на важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и завершения всех процедур для предоставления Украине безвизового режима.
Меркель также назвала смелым и необходимым шагом решение украинского правительства национализировать "Приватбанк".
Особое внимание собеседники уделили проблеме терроризма. Порошенко выразил соболезнование немецкому народу в связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине.
"Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил", – подчеркнул глава государства.
Меркель, в свою очередь, указала на важность прекращения огня в Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников террористами ОРДЛО.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли договоренности с Нидерландами относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала соглашение. По итогам прошедшего в апреле референдума более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.
Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA