Порошенко обсудил с Клинтон ситуацию в Донбассе

Порошенко и Клинтон также обсудили методы противостояния российской агрессии.

Президент Украины обсудил с Хилари Клинтон ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает во вторник, 20 сентября, пресс-служба украинского президента.

Президент Украины обсудил с Хилари Клинтон ситуацию в Донбассе. "Собеседники согласились, что в противостоянии российской агрессии важным является укрепление трансатлантического единства и солидарности с Украиной. Было также отмечено действенность санкционной политики против России", - говорится в сообщении.

Порошенко также поблагодарил Клинтон за постоянную и твердую поддержку Украине.

Порошенко находится в США с официальным визитом. В среду, 21 сентября, он выступит на заседании Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее Порошенко планирует встречу с Клинтон и Трампом во время поездки в США. Однако пока неизвестно, дал ли согласие одиозный кандидат на пост президента США на встречу с президентом Украины. Порошенко рассчитывает убедить Трампа поддерживать Украину.

Ранее Трамп заявил, что если он станет президентом Соединенных Штатов, то постарается наладить отношения с Москвой. Он также неоднократно выражал свое восхищение российским президентом Владимиром Путины.